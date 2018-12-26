 
مباشر

أهم حدث سياحي في روسيا 2018!

متفرقات

أهم حدث سياحي في روسيا 2018!
visualrian-Алексей Мальгавко
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8r1

أعلنت مؤسسة خدمات الحجوزات الفندقية "Tvil.ru‎"، عن الحدث السياحي الأشهر، الذي يعتبره سكان روسيا الأول في عالم السياحة لعام 2018.

إقرأ المزيد
سان بطرسبورغ
بطرسبورغ تحصل على جائزة "الأوسكار"!

وأجرت مؤسسة "Tvil.ru" استطلاعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أن 50% من المشاركين بالاستطلاع صوتوا لافتتاح جسر القرم في مايو 2018، وعدوه الحدث السياحي الأهم في عام 2018.

وسمح افتتاح جسر القرم بزيادة تدفق السياح إلى شبه جزيرة القرم إلى رقم قياسي بلغ 6.6 ملايين شخص هذا العام.

وجاء مونديال روسيا 2018 (كأس العالم لكرة القدم) في الدرجة الثانية لأهم الأحداث السياحية في روسيا، وقد صوت له 38% ممن شاركوا بالاستطلاع.

أما الحدث السياحي الذي جاء في المرتبة الثالثة، وفقا للمشاركين بالاستطلاع، فقد كان إدخال ضريبة (رسوم المنتجع) التي تجنى من السياح في إقليم كراسنودار وستافروبول ومنطقة ألتاي، وصوت لهذا البند 8%.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد أبرز ما قاله مبارك في شهادته عن حماس وحزب الله والإخوان