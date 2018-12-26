أهم حدث سياحي في روسيا 2018!

أعلنت مؤسسة خدمات الحجوزات الفندقية "Tvil.ru‎"، عن الحدث السياحي الأشهر، الذي يعتبره سكان روسيا الأول في عالم السياحة لعام 2018.

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وأجرت مؤسسة "Tvil.ru" استطلاعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أن 50% من المشاركين بالاستطلاع صوتوا لافتتاح جسر القرم في مايو 2018، وعدوه الحدث السياحي الأهم في عام 2018.

وسمح افتتاح جسر القرم بزيادة تدفق السياح إلى شبه جزيرة القرم إلى رقم قياسي بلغ 6.6 ملايين شخص هذا العام.

وجاء مونديال روسيا 2018 (كأس العالم لكرة القدم) في الدرجة الثانية لأهم الأحداث السياحية في روسيا، وقد صوت له 38% ممن شاركوا بالاستطلاع.

أما الحدث السياحي الذي جاء في المرتبة الثالثة، وفقا للمشاركين بالاستطلاع، فقد كان إدخال ضريبة (رسوم المنتجع) التي تجنى من السياح في إقليم كراسنودار وستافروبول ومنطقة ألتاي، وصوت لهذا البند 8%.

المصدر: لينتا. رو