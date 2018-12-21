شاهد نجم "Home Alone" بعد 28 عاما على الفيلم

تعاقدت شركة غوغل مع أول نجم ظهر في سلسلة "Home Alone"، لكي يؤدي إعلانا ترويجيا جديدا للشركة العملاقة، حيث استوحيت فكرة الإعلان من أحداث الفيلم الشهير نفسه.

وتمكن الطفل (آنذاك)، ماكاولاي كولكين، من أن يصبح أحد أشهر نجوم السينما في تسعينيات القرن الماضي، إثر نجاحه الباهر في أداء دور البطولة في أول أفلام السلسلة الهوليوودية، "Home Alone".

كما تجدر الإشارة إلى أن إعلان غوغل الأخير طمأن الكثيرين من محبي النجم على صحته، عقب توجيه اتهامات عديدة له بتعاطي المخدرات والإدمان عليها.

They really got Macaulay Culkin for this new Google ad 🔥pic.twitter.com/cJWOdQkTpz — Complex (@Complex) December 19, 2018

المصدر: تويتر