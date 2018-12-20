بالفيديو.. باراك أوباما بدور "بابا نويل" في مشفى للأطفال

ارتدى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قبعة "بابا نويل" وحمل كيس هدايا متوجها إلى مشفى الأطفال الوطني في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقام أوباما بمفاجأة عشرات الأطباء والأطفال والممرضات العاملين في المشفى، في حين وجه رسالة شفهية للحاضرين، قائلا: "أود أن أشكركم جميعا.. أتيحت لي الفرصة للتحدث إلى بعض الأطفال الرائعين وعائلاتهم في وقت صعب جدا عليهم.. كوني أبا لفتاتين، لا أستطيع تخيل مدى صعوبة هذا الموقف".

وبعد انتهائه من الزيارة، غرد الرئيس الأسبق عبر تويتر قائلا: "عيد ميلاد مجيد وعطلة سعيدة للأطفال والعائلات والموظفين الاستثنائيين في مستشفى الأطفال الوطني. وشكرا لقبولكم أن أكون بابا نويل البديل".

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2018

المصدر: تويتر