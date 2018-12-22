استطلاع يكشف أفضل أزياء 2018!

أعلن خبراء الأزياء والموضة عن قائمة الملابس الأكثر أناقة وانتشارا في عام 2018.

وذكرت مجلة "Vogue" البريطانية، أن مصممي الأزياء وخبراء الموضة، أجروا استطلاعا شارك فيه 4 ملايين شخص على إنستغرام، وحددوا فيه الملابس المفضلة لديهم والتي يقبلون عليها أكثر من غيرها.

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وطلب من المشاركين في الاستطلاع مقارنة أزياء "Prada"، بألوانها الفاقعة "الحمضية" وأزياء ماركة "Burberry" ذات الألوان "البيجية" وتدرجاتها.

وأكد 64% من المشاركين في الاستطلاع تفضليهم للألوان الهادئة وتدرجاتها، خاصة في أزياء ماركة "Burberry"، لموسم الربيع.

وأظهر استطلاع ثان خير فيه المشاركون بين اقتناء السترات الملونة من ماركة "Maison Margiela" والسترات "المنفوخة" الضخمة من مجموعة "Demna Gvasalia"، تفضيل 70% من المشاركين بالاستطلاع لسترات ماركة "Gvasalia".

المصدر: إزفيستيا