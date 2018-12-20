شرايين الأرض في مشهد غير مسبوق!

كشفت خريطة ملونة جديدة ورائعة للأنظمة النهرية في العالم، عن مشهد غير مسبوق لـ "الشرايين" المتدفقة على كوكب الأرض.

وتعرض الخريطة التي ابتكرها المحلل، روبرت سوكوز، على مدى عدة أشهر، كل حوض نهري في العالم بلون مختلف حسب عمق المياه.

Καταπληκτική η δουλειά του αναλυτή Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) Ρόμπερτ Ζάκς (Robert Szucs). Δείτε πώς φαίνεται η Ελλάδα. Οι αρτηρίες του κόσμου! https://t.co/GtHlnpQNB8pic.twitter.com/s3s6NdnzpA — snoopit24 (@snoopit24) December 20, 2018

وأمضى السيد سوكوز، وهو محلل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال التجارة، معظم حياته العملية لدراسة جغرافيا الدول المختلفة.

Hungarian geographer Robert Szucs decoded that watershed maps need not be boring. So he intr https://t.co/v00l1ANveKpic.twitter.com/RsOSUq1z8J — The Big Data Stats (@TheBigDataStats) December 8, 2018

وفي السنوات الأخيرة، قام بتجربة تحويل الخرائط الجغرافية إلى قطع فنية جميلة. وأنتج العديد من الخرائط الوطنية ولكنه أكمل الآن تصميمه العالمي الأول.

Fascinating new map shows EVERY river basin on the globe with a different colour: The guide, created by analyst Robert Szucs, 31, from Birmingham, shows every river basin represented by a different colour, which is contrasted with a dark, black background. https://t.co/GSGWKEFpYzpic.twitter.com/vagRXOGqrQ — RushReads (@RushReads) December 19, 2018

ويقوم السيد سوكوز بجمع بياناته بجهد مضن، حيث يحلل المعلومات من مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية وغير الحكومية.

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وليس لدى المواطن الهنغاري خلفية فنية سابقة، لكنه يقول إن الخريطة مستوحاة من "الطبيعة المملة" للكتب المدرسية. وأنشأ نظاما تمثل فيه الخطوط العريضة التدفق الأعلى.

ويمكن شراء خريطة العالم عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 7.9 جنيه إسترليني فقط، للحصول على صورة عالية الجودة قابلة للتحميل. ويمكن بعد ذلك طباعة الصورة على عدد من الأسطح، بما في ذلك القماش والورق والمعدن والخشب والزجاج.

وأثبتت الصور نجاحها لدرجة أن روبرت يكسب دخلا ثابتا منها، على الرغم من أنه ما زال يشعر بالغرابة عندما يشير إليه الناس بـ "الفنان".

المصدر: ديلي ميل