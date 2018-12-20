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شرايين الأرض في مشهد غير مسبوق!

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شرايين الأرض في مشهد غير مسبوق!
Gettyimages.ru Posnov
شرايين العالم في مشهد غير مسبوق!
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كشفت خريطة ملونة جديدة ورائعة للأنظمة النهرية في العالم، عن مشهد غير مسبوق لـ "الشرايين" المتدفقة على كوكب الأرض.

وتعرض الخريطة التي ابتكرها المحلل، روبرت سوكوز، على مدى عدة أشهر، كل حوض نهري في العالم بلون مختلف حسب عمق المياه.

وأمضى السيد سوكوز، وهو محلل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال التجارة، معظم حياته العملية لدراسة جغرافيا الدول المختلفة.

وفي السنوات الأخيرة، قام بتجربة تحويل الخرائط الجغرافية إلى قطع فنية جميلة. وأنتج العديد من الخرائط الوطنية ولكنه أكمل الآن تصميمه العالمي الأول.

ويقوم السيد سوكوز بجمع بياناته بجهد مضن، حيث يحلل المعلومات من مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية وغير الحكومية.

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الخريطة الحقيقية للعالم!
الخريطة الحقيقية للعالم!

وليس لدى المواطن الهنغاري خلفية فنية سابقة، لكنه يقول إن الخريطة مستوحاة من "الطبيعة المملة" للكتب المدرسية. وأنشأ نظاما تمثل فيه الخطوط العريضة التدفق الأعلى.

ويمكن شراء خريطة العالم عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 7.9 جنيه إسترليني فقط، للحصول على صورة عالية الجودة قابلة للتحميل. ويمكن بعد ذلك طباعة الصورة على عدد من الأسطح، بما في ذلك القماش والورق والمعدن والخشب والزجاج.

وأثبتت الصور نجاحها لدرجة أن روبرت يكسب دخلا ثابتا منها، على الرغم من أنه ما زال يشعر بالغرابة عندما يشير إليه الناس بـ "الفنان".

المصدر: ديلي ميل

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