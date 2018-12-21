ضباع تمزق فريستها أمام الكاميرا! (فيديو)

شهد زوار محمية "مالا مالا" الطبيعية في غرب جنوب إفريقيا أفظع مشاهد اقتناص فريسة وتقطيعها بأنياب قطيع من الضباع.

ونشرت قناة "Kruger Sightings"، على يوتيوب الفيديو الذي صوره الصياد، بيتر فان ويك، وحصل على نحو 300 ألف مشاهدة خلال يومين من نشره.

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وقال مصور الفيديو إن السياح "حالفهم الحظ" بمشاهدة أندر مشاهد صيد الحيوانات، في مشهد شارك فيه 4 من الضباع البالغة و8 من صغارها، حيث رصدت الضباع أرنبا بريا على بعد 500 متر.

وتبين مشاهد الفيديو ملاحقة الأرنب الذي دخل إلى جحره هربا من الضباع التي لم تستسلم، وسحبت الأرنب من عقر جحره ومزقته بأنيابها وهو حي.

وعلق المصور الصياد على الفيديو قائلا، إن "هذا المشهد لا يجب أن يستدعي الدهشة، وليس علينا تجنبه، إنه يعكس الطبيعة البرية في أنقى تجلياتها".

المصدر: لينتا. رو