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صوت تستخدمه النساء لكسب قلوب الرجال!

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صوت تستخدمه النساء لكسب قلوب الرجال!
Gettyimages.ru Westend61
صوت تستخدمه النساء لكسب قلوب الرجال!
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يقول باحثون إن النساء يستخدمن صوتا فريدا يميزهن عن الأخريات، ما يشير إلى "الاهتمامات الجنسية" بالطرف الآخر.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الرجال أيضا يلجأون إلى هذه الطريقة، عندما يلتقون بالنساء اللواتي ينجذبن إليهم. وفي حال اعتُبر الرجل أنه يستحق المواعدة، تستخدم النساء أسلوب خطاب يتميز بأنه "أكثر أنثوية".

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وقالت الكاتبة كاتارزينا بيسانسكي، من جامعة ساسيكس: "على الرغم من أن النساء تحدثن بصوت أعلى وأكثر تغيرا نحو الرجال المختارين على أنهم شركاء محتملون، فقد خفضن صوتهن عند التحدث مع رجال كانوا مرغوبين أكثر من قبل نساء أخريات".

وأوضحت بيسانسكي أنه يمكن حل التناقض الظاهر لأن "الصوت المرتفع نسبيا لدى النساء يمكن أن يشير إلى الشباب والأنوثة والخصوبة الإنجابية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تشير درجة الصوت المنخفضة إلى "الاهتمام الجنسي والحميمية"، ويمكن أن تستخدم أيضا لإظهار "الكفاءة والموثوقية والقيادة"".

وقال الباحثون إن الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الملكية، أثبتت أيضا أن النساء يملن للاهتمام بنحو ثلث مواعيدهن الغرامية، بينما كان الرجال مهتمين بنصف النساء اللواتي التقينهم.

المصدر: ديلي ميل

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