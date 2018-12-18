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مطار بكين الجديد يعمل جزئيا بالطاقة النظيفة

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مطار بكين الجديد يعمل جزئيا بالطاقة النظيفة
You-Tube: Mega World
مطار "داكسينغ" في بكين.
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أعلنت الصين أن مطارها الدولي القادم في بكين وأحد أضخم المطارات العالمية، سيعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 10%، عند افتتاحه أواخر العام المقبل.

وأضافت الحكومة الصينية أن المطار الجديد، "داكسينغ"، سيعمل بمصادر متنوعة من الطاقة، تشمل طاقة الأرض والشمس والمصادر التقليدية، في حين يتم افتتاحه التجريبي، مع حلول شهر سبتمبر 2019.

ومن أجل تغطية 10% من متطلبات المطار من الطاقة الكهربائية، سيتم نشر آلاف الوحدات من الأنظمة الضوئية الشمسية على امتداد سقف مبنى المطار، وكذلك في مناطق الشحن، وحتى على سقف المباني المخصصة لركن السيارات.

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وتبعا لما سبق، يتوقع أن تولد هذه الأنظمة الضوئية منفردة، طاقة كهربائية تصل إلى 6.1 مليون ساعة كيلوواط كهربائية، سنويا.

كما أنشأت المضخات الحرارية الأرضية على نهر "يونغدينغ"، القريب من موقع المطار، لمد أنظمة التبريد والتدفئة بالكهرباء، في أنحاء المشروع كاملة.

ويقع مطار بكين الجديد على بعد 46 كيلومترا من وسط العاصمة الصينية، في حين بني لتخفيف الضغط على مطار بكين الرئيس، حيث يصنف "داكسينغ" كأحد أكبر المطارات الدولية على وجه الأرض. 

المصدر: China Daily

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