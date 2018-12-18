ظهور أعمدة ضوئية ملونة في سماء إقليم الأورال الروسي

ظهرت في سماء مدينة نيجني تاغيل بمنطقة الأورال الروسية أعمدة ضوئية ملونة غريبة، حاول العلماء المحليون إيجاد تفسير لها بسبب ندرتها بالنسبة لتلك المنطقة.

وقال المهندس في مختبر تابع لجامعة الأورال الفدرالية الروسية، فلادلين ساناكويف، إن الأعمدة الضوئية سببها تبلور الجليد في الجو، لانخفاض سريع لدرجة الحرارة بمقدار 10-20 درجة مئوية، أو لرطوبة مفاجئة في الغلاف الجوي للأرض.

Instagram

وأوضح قائلا: "تتحول الرطوبة التي يحتوي عليها الغلاف الجوي إلى بلورات جليدية سداسية الأضلاع، وحين تشهد المنطقة تقلبات حادة في درجة الحرارة".

إقرأ المزيد

ومن مميزات تلك الكريستالات أنها تعكس الضوء الناجم عن المصابيح والفوانيس وغيرها من مصادر الضوء الساطعة الواقعة في الأسفل. ويؤدي كل ذلك إلى تشكل عمود ضوئي. وقال المهندس إن تلك الظاهرة كانت قد سجلت في الآداب العلمية منذ 30 عاما. وتشهدها المناطق ذات المناخ البارد مرة واحد في كل عامين تقريبا.

أما كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في منطقة الأورال، غالينا شابورينكو، فأكدت لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الأعمدة الضوئية لها علاقة بتبلور الجليد وظهور قطع رفيعة من البلور. فيما استبعدت قطعا المقارنة بين تلك الظاهرة وظاهرة شفق القطب الشمالي.

المصدر: نوفوستي