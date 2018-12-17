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مدمن رائحة الجوارب العفنة يدخل العناية المركزة! (صورة)

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مدمن رائحة الجوارب العفنة يدخل العناية المركزة! (صورة)
Gettyimages.ru parema
صورة أرشيفية
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أدخل رجل صيني يهوى استنشاق الجوارب القذرة، إلى العناية المشددة في المستشفى لإصابته بمرض صدري.

وذكرت صحيفة مترو، أن المطاف انتهى بالصيني في المستشفى بعد إصابته بعدوى فطرية حادة في الرئتين، بسبب عادة استنشاق جواربه القذرة.

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ووقع الحادث في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان شرقي الصين. ونقل الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إذ كان يختنق ولم يستطع التنفس بشكل طبيعي.

وأدخله الأطباء إلى غرفة الأشعة على الفور، ووجدوا أنه مصاب بعدوى خطيرة في الرئتين، وهو الآن بحاجة إلى دورة علاجية مكثفة في المستشفى.

وتمكن الأطباء من معرفة سبب إصابته الخطيرة، حيث أنه كان يستنشق جواربه القذرة كل يوم. ولم يكن الرجل يعرف أنه مصاب بفطر في قدميه، ما أدى إلى إصابة رئتيه.

المصدر: مترو

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