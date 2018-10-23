في اللحظة الأخيرة.. جد ينقذ حفيده من شدق أفعى

التفت أفعى بطول 4.2 متر حول طفل في أستراليا، وبدأت تلدغه في يده اليمنى وكادت تلتهمه لولا العناية الإلهية وتدخل الجد في لحظات مصيرية.

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وذكر موقع "news.com.au" الأسترالي أن والدة الطفل، أماندا روتلاند، تحدثت عن تفاصل الحادثة المروعة وقالت إنها تركت ابنها البالغ من العمر 22 شهرا فقط مع أخته نايش (3 سنوات)، وكانا يلعبان على شرفة البيت في شمال كوينزلاند.

وعندما نظرت روتلاند إلى وجه ابنتها نايش، أدركت أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام، فهرعت إلى الشرفة ورأت أفعى ضخمة تلتف حول طفلها الصغير وتلدغه. فنادت روتلاند أباها رون روتلاند على الفور لمساعدتها وتخليص الطفل، حينها، أخذت الأفعى تضيق الخناق على طفلها وتشد من قبضتها حوله.

ركض الجد بسرعة باتجاه الأفعى وحفيده وصرخ عاليا، وطعن الأفعى بسكين وأطلق سراح حفيده الصغير، الذي نقل إلى المستشفى وعولج من لدغات الأفعى التي ماتت في اللحظة الحاسمة.

المصدر: لينتا. رو