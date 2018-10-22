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بكم بيع عقب سيجارة جوني هوليداي؟

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بكم بيع عقب سيجارة جوني هوليداي؟
visualrian.ru-Vitaly Belousov
جوني هوليداي
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ذكرت صحيفة "France Soir‎" أن عقب سيجارة أسطورة الروك الفرنسي الراحل، جوني هوليداي، بيع في مزاد علني.‏

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وذكرت الصحيفة الفرنسية أن عقب سيجارة هوليداي بيع بمبلغ 250 يورو في مزاد علني في مدينة باريس. وأشارت الصحيفة إلى أن السعر الأولي لعقب السيجارة بدأ بـ 50 يورو.

وبالإضافة لعقب السيجارة، باعت دار "house Drouot" الفرنسية للمزادات سترة زرقاء تعود للفنان الفرنسي الراحل أيضا. وهذه السترة من تصميم دار "Yves Saint Laurent"، عام 1971، ودفع مقابلها في المزاد مبلغ 20 ألف يورو. واشترى أحد المعجبين بالفنان الراحل سوارا من الجلد لبسه الفنان، بقيمة 4.5 ألف يورو.

المصدر: لينتا. رو

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