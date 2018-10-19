"آسف يا أمي".. قفزة خطيرة كادت أن تقتل مغامرا! (فيديو)

قال بريطاني متهور قفز من جرف الشلال الأقوى في المملكة المتحدة، إنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد احتجازه تحت السطح بقوة التيار المائي العنيف.

وقفز ماتي هاربر، من أعلى نتوء صخري على شلال عالي القوة ارتفاعه 19 مترا تقريبا، في Tessdale، بـ Co Durham، الأحد الماضي.

وزار المغامر البالغ من العمر 25 عاما، المنطقة الجميلة مع نية واضحة لتنفيذ القفزة الخطيرة المثيرة للإعجاب. وانتشرت لقطات الفيديو عبر الإنترنت بفضل أحد المارة، الذي صور القفزة عبر هاتفه الذكي.

وقال هاربر إنه نادم على المغامرة التي قام بها، بعد أن كان على وشك الموت بسبب قوة المياه المتدفقة من الشلال، حيث كافح مطولا للخروج على قيد الحياة.

واستطرد قائلا: "أنا محظوظ بصدق! أنصح الجميع بشدة بعدم القفز من أعلى هذا الشلال! ابق آمنا. آسف يا أمي".

المصدر: RT