ما سر خاتم الأمير هاري الغريب؟

أثار الخاتم الأسود الغريب الذي رصده المتابعون الملكيون في يد الأمير هاري، أثناء جولته في أستراليا، الكثير من التكهنات حوله.

ولكن في الواقع، يوجد سبب عصري جدا لارتدائه، ويمكن أن يكون الخاتم مفيدا بشكل خاص عندما يولد الطفل الملكي.

ويعد خاتم التيتانيوم الداكن، الذي يظهر في بنصر يد الأمير هاري اليمنى، عبارة عن أداة لقياس أنماط النوم ومعدل ضربات القلب يسمى "Oura Ring".

Reuters

ويمكن استخدام مثل هذه الأجهزة لضبط الأهداف اليومية وقياس الفوائد الصحية للقيلولة التي نأخذها قبل الغداء. وربما كان هاري يختبر الأداة التي ترتبط بالهاتف الذكي، قبل ولادة الطفل الملكي في الربيع المقبل.

I can hear her laugh in this still image😂 pic.twitter.com/6BF1Ep0gSm — Ed (@Ed59029780) 17 октября 2018 г.

وقالت ريبيكا روبينز، من مركز تغيير السلوك الصحي في جامعة نيويورك، إن "الأمير هاري وميغان ماركل واعيان جدا بشؤون الصحة، ويسعدنا أن نرى الأمير هاري يصور هذا النوع من التركيز على الصحة".

واختلفت الأقاويل المتعلقة بالخاتم الذي رُصد لأول مرة عندما وصل الزوجان لمقابلة المجتمعات الزراعية في Dubbo، حيث اتهم البعض الأمير هاري بارتداء أزياء مزيفة.

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ومن الواضح أيضا أن دوق ساسيكس ارتدى بعض الأساور المرصعة بالخرز، والتي امتلكها لمدة 20 عاما، حيث يُعتقد أنه حصل على السوار خلال رحلة إلى إفريقيا، بعد فترة وجيزة من وفاة والدته الأميرة ديانا، في أغسطس 1997.

وفي حال كان الخاتم مصنوعا من "tungsten"، فسيكون ذلك بمثابة إشادة مؤثرة لزوجته الحامل، التي مُنحت الاسم المستعار "tungsten" من قبل الأمير تشارلز، بعد أن أعجب بقوة ميغان وعزمها.

وتجدر الإشارة إلى أن قصر Kensington رفض التعليق على الخاتم، عند الاتصال به.

المصدر: ذي صن