درجة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا

ارتفعت درجة الحرارة في منطقة موسكو، في 16 أكتوبر الجاري، إلى 18.4 درجة مئوية، ما يعد رقما قياسيا بالنسبة لهذا الوقت من السنة.

وسبق تسجيل رقم قياسي (17.9 درجة مئوية) قبل يومين فقط من الرقم الجديد، في 14 أكتوبر الجاري.

وأفاد ناطق باسم مكتب الأرصاد الجوية في موسكو في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن الرقم القياسي تم تسجيله الساعة 14:00، في منطقة معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا).

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وأشار الناطق إلى أن الرقم القياسي المطلق لشهر أكتوبر (19.7 درجة مئوية) المسجل، في 15 أكتوبر عام 1997 لم يتم تحطيمه. وأضاف أن الرقم القياسي لهذا اليوم بالذات (16 أكتوبر) والذي تم تسجيله في 16 أكتوبر عام 1976، حُطم بالتأكيد.

وأشار الناطق إلى أن درجة الحرارة في موسكو تبدأ بالانخفاض بدءا من الجمعة 19 أكتوبر، عندما تصل موجة من البرد والأمطار إلى العاصمة الروسية.

المصدر: إنترفاكس