اليابان تقرر ضخ مياه مفاعل "فوكوشيما" في المحيط الهادئ

تخطط اليابان للتخلص من مياه مفاعل فوكوشيما الملوثة بعناصر مشعة، والناتجة عن الحادثة النووية التي تعرض لها، وذلك من خلال ضخها المباشر في المحيط الهادئ.

وجمعت اليابان هذه المياه المليئة بالعناصر المشعة في 900 خزان عملاق، بالقرب من المفاعل، وذلك بعد تسربها المفاجئ مع الوقود النووي، نتيجة للحادثة التي تعرضت لها المنشأة في عام 2011.

وتدعي الحكومة اليابانية بأنها تعمل اليوم على تخفيف حدة المواد المشعة في مياه الخزانات، إلى حد آمن لا يؤثر على بيئة المحيط وكائناته البحرية، وذلك بالاعتماد على تقنية عالية التطور في معالجة السوائل.

وفي سياق متصل، يشكك خبراء في فاعلية هذه التقنية في التخلص من بعض العناصر الخطيرة، مثل الكوبالت والروديوم والترتيوم.

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وعلى نقيض ما قالته الحكومة سابقا، دفعت احتجاجات شعبية محلية الشركة المديرة للمفاعل، "Tepco"، إلى الكشف عن حقيقة صادمة، تتمثل في أن 80% من المياه ما زالت تحتوي على نسب عالية من المواد المشعة.

كما أقرت الشركة اليابانية باحتواء المياه على نسب مرتفعة من المركب المشع، الإسترونتيوم-90، الذي يهاجم العظام ويستقر في خلاياها، ما يؤدي إلى إصابة الإنسان بسرطان العظام والدم.

المصدر: RT