سابقة جنائية.. الإمارات تلاحق شركة احتالت لسرقة 1.9 مليار دولار

أعلنت شرطة دبي عن اعتقال مدير شركة استثمار كبيرة في منطقة القرهود في دبي، باعت أكثر من 1.9 مليار دولار من العقارات دون أن تسلم أصحابها البيوت والفلل.

وتحركت الشرطة بعد عدة شكاوى تقدم بها عملاء الشركة حول حالات احتيال يتعرضون لها، إذ ألقى عناصرها القبض على مدير الشركة الذي قدم من الهند وعاش وأقام في الإمارات لسنوات.

وكانت الشركة قد روجت لأشهر طويلة لمشروعها الاستثماري الذي يتحدث عن مدينة سكنية وترفيهية عملاقة، تبنى على الطراز التراثي الإسلامي، في نماذج معمارية مختلفة، كالأموي والمملوكي والعثماني.

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وفي السياق نفسه، تعهدت الشركة عند إطلاقها المشروع بمنح تجربة غير مسبوقة لسكان المدينة المرتقبة، تجعلهم يعيشون في أجواء تاريخية بعيدة عن صخب الحياة المعاصرة.

وتكمن المشكلة التي استدعت تدخل السلطات، في أن الشركة حصلت على مئات ملايين الدولارات من العملاء، دون أن تفي بالتزاماتها وتسلم العقارات التي وعدت بها.

المصدر: Gulf News