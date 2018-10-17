تقرير لـ CIA يكشف مفاجأة عن ميول هتلر الجنسية!

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" عن تقرير أعد عام 1943، عن زعيم ألمانيا النازية، يشير إلى أن، أدولف هتلر، جمع بين التوجه الجنسي المثلي والطبيعي.

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وجاء في التقرير عن هتلر: "له حياة جنسية مزدوجة، كوجهة نظره السياسية، فهو مثلي الجنس ومتباين الجنس، اشتراكي ونازي متحمس، رجل وامرأة. وتوجد حقائق تثبت أنه يعاني من عجز جنسي ويأس. وعلى الأرجح، هناك عقبات نفسية أو جسدية تمنعه من بلوغ المتعة الجنسية".

وعلاوة على هذا، ظهرت ادعاءات بعد مقتل صديقه، تشير إلى أن هتلر يميل إلى السادية المازوخية، "ربما حتى مع مرحلة نشاط جنسي مثلي"، بحسب التقرير.

المصدر: لينتا. رو