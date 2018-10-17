سقوط فتاة في حوض أسماك قرش جائعة (فيديو)

تعثرت موظفة في أحد المتاجر الصينية الكبرى، وسقطت في حوض لأسماك القرش، أثناء فترة إطعام الأسماك الجائعة.

وذكرت صحيفة مترو، أن الحادث وقع في مدينة جياشينغ بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، أثناء إسراع موظفة للحاق باجتماع تأخرت عليه، فمرت عبر جسر زجاجي فوق حوض أسماك القرش، ولم تلاحظ أن غطاء الحوض كان مفتوحا. فتعثرت بالغطاء وسقطت في الحوض أثناء قيام المختصين بإطعام القرش الجائع.

وهرع زملاء الموظفة على الفور لمساعدتها، ونزل اثنان منهما إلى الحوض لإخراجها قبل أن تتلقفها الأسماك الخطيرة، واستطاعا انتشالها دون أن تصاب بأذى.

وأفاد ممثل مركز التسوق بأن الحادث وقع في الصباح، قبل افتتاح المركز للزوار.

يذكر أن هذا الجسر الواصل بين أجزاء المركز يغلق أثناء فترة إطعام أسماك القرش، لكن تأخر الموظفة على الاجتماع دفعها للمخاطرة وقطع الطريق الأقصر للوصل في الوقت المحدد.

المصدر: لينتا. رو