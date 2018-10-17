عملية هدم جسر حجري تنتهي بمصيبة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر عملية فاشلة لهدم جسر قديم، إذ انتهت بمصيبة غير متوقعة.

ويظهر الفيديو المنتشر، استخدام مركبة هدم في عملية تدمير الجسر، إذ حاول سائقها هدم منتصف الجسر فقط، معتقدا بأن الأطراف ستبقى صامدة ولن تنهار.

وبعد مضي عدة ثوان، ينهار منتصف الجسر الحجري، لكن لسوء الحظ، انهار معه جزء من الطرف الأيمن، حيث كانت تقف مركبة الهدم، ما أسفر عن سقوطها مع حطام الجسر.

المصدر: وكالات