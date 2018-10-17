يكاترينبورغ.. تشييد مسرح موسيقي أسطوري من تصميم "زها حديد"

ربحت شركة "زها حديد للعمارة" مسابقة هندسية تؤهلها لبناء مسرح موسيقي ضخم في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وأطلق على المسرح المستقبلي اسم "قاعة فلهارمونية سفيردلوفسك"، وسيصبح المقر الجديد لأوركسترا يكاترينبورغ. وبالإضافة إلى المسرح الكبير، يحتوي المشروع المرتقب على قاعة احتفالات أخرى للاجتماعات والمؤتمرات.

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وصرحت الشركة المعمارية بأن التصميم الهندسي للمسرح قد استوحي من هيئة "الأمواج الصوتية"، كما أن لتصميمه دورا في تحسين جودة الصوت النابع من الآلات الموسيقية، أثناء العروض والحفلات الرسمية.

ويعتبر أوركسترا يكاترينبورغ من أشهر وأعرق المؤسسات الموسيقية في روسيا، والذي يتعاون مع كبار الموسيقيين حول العالم، ويشارك بحفلات وفعاليات في القارات الخمس قاطبة.

كما أشار مصدر رفيع في الشركة المعمارية إلى أن البناء القديم للأوركسترا سيبقى على حاله، ومن المتوقع أن يتم دمجه هندسيا بالبناء الجديد، الأضخم والأحدث.

المصدر: RBTH