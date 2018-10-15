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إصابة مضيفة سقطت من طائرة في الهند

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إصابة مضيفة سقطت من طائرة في الهند
You-Tube: Nonstop Dan
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أعلنت شركة طيران الهند أن مضيفة أصيبت بجروح إثر سقوطها من باب إحدى الطائرات المتوقفة في مطار مومباي الدولي.

وقعت الحادثة يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري، عندما كانت مضيفة (52 عاما) تجهز مقصورة الطائرة مع بقية أفراد الطاقم، استعدادا لرحلة جوية مرتقبة إلى نيودلهي.

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وعلى إثر الحادثة، نقلت مضيفة الطيران على عجل إلى مستشفى مجاور، إذ تعاني من كسر عظمي وإصابات حادة أخرى.

كما أشارت طيران الهند إلى أن الحادثة الغريبة استدعت فتح تحقيق شامل حول ملابساتها، وأكدت الشركة أن المضيفة سقطت أثناء محاولتها إغلاق باب طائرة كبيرة، من طراز Boeing-777.

وفي سياق متصل، صرح الأطباء بأن المضيفة واعية لما حولها، لكنها تعاني من كسر مركب في ساقها اليمنى وعدة إصابات أخرى، بعضها خطير. 

المصدر: BBC News

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