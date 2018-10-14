العثور على آثار في شمال تركيا تعود لـ1300 عام

عثرت مجموعة من خبراء الآثار في تركيا، على آثار تاريخية تعود لـ1300 عام في مدينة "بونتيك كومانا" الأثرية قرب مدينة طوقات شمالي تركيا.

وقالت، رئيسة المجموعة والأستاذة في قسم علم الآثار بورجو أرجييس إن "المجموعة تعمل في موقع مدينة بونتيك كومانا الأثرية منذ 10 أعوام، واكتشفت في الموقع طبقات تعود للعهود البيزنطية والهلنستية، وعهود أخرى تعود لمستوطنات مرحلة ما قبل التاريخ".

وأشارت عالمة الآثار إلى أن "مدينة بونتيك كومانا، لعبت دورا مهما في العصور الوسطى، وكانت أحد مراكز الصناعة والتجارة والزراعة في عهدي السلاجقة والدانشمنديين ما بين القرنين الثاني والرابع عشر".

العثور على آثار تاريخية تعود لـ1300 عام في تركياhttps://t.co/8NU1DVsG9Vpic.twitter.com/NL2POJ5Uzv — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

ونوهت بورجو أرجييس إلى أن المدينة الأثرية، اشتهرت خلال الحقب المختلفة التي مرت بها، بصناعة التماثيل الفخارية والسيراميك والزجاج والمعادن والتجارة مع المناطق النائية، كما اشتهرت بإنتاج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب، ما جعلها تأخذ موقعا استراتيجيا مميزا على طرق التجارة للقوافل التجارية والعسكرية.

وأوضحت الأستاذة في قسم علم الآثار، أن المدينة تمكنت من الحفاظ على استقلالها الذاتي خلال عهد الإمبراطورية الرومانية، فضلا عن تحولها إلى مركز ثقافي وتجاري مهم في المنطقة خلال تلك الحقبة.

المصدر: الأناضول