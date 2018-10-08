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قرد يثير الجدل في الهند بقيادته حافلة ركاب!

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قرد يثير الجدل في الهند بقيادته حافلة ركاب!
Gettyimages.ru Luca Lopez / EyeEm
قرد يثير الجدل في الهند بقيادته حافلة ركاب!
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انتشر فيديو غريب يصور قردا وهو يحاول قيادة حافلة في حادثة قد تبدو لنا طريفة، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للسلطات المعنية في الهند.

ووقع الحادث في ولاية Karnataka جنوبي شرق الهند، حيث لم تعلم السلطات بشأنه إلا بعد انتشار لقطات للسائق المبتسم، الذي وضع القرد خلف مقود الحافلة المتحركة.

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وقال مسؤول في شركة النقل المحلية، إن السائق الذي تم تحديد هويته باسم م.براكاش، ارتكب إثما بالسماح للقرد بالجلوس على مقود الحافلة، كما أن السلطات أجرت تحقيقا حول المخاطرة بحياة الركاب.

via GIPHY

وجلس القرد، الذي يعود إلى معلم في مدرسة، إلى جوار السائق في البداية، ولكن بعد ذلك انتقل للجلوس على المقود.

وذكرت التقارير أن القرد قاد حافلة (على متنها 30 راكبا) لما يقرب من 10 دقائق، في حين استلم براكاش مهمة التحكم بالسرعة ودواسات التوقف عند الحاجة.

المصدر: RT

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