محمية صينية تعرض سلحفاة غريبة برأسين! (فيديو)

نشرت محمية حيوانات في مدينة شانغراو الصينية، شريط فيدو لسلحفاة غريبة عثر عليها في إحدى بحيرات المحمية.

وأوضح خبراء الأحياء أن السلحفاة الغريبة التي تمتلك رأسين منفصلين تقوم بتحريك أطرافها بشكل منفصل في كل جهة من جسدها، ما يدل على أن كل رأس يتحكم بجهة من الجسد.

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وأوضح الخبراء في المحمية أن سبب ظهور هذه السلحفاة النادرة قد يكون خللا جينيا، لذا تم عزلها عن باقي أفراد جنسها هناك، خوفا من أن تتكاثر وتظهر أجيال أخرى من سلاحف تحمل هذا الخلل الجيني.

المصدر: لايف. رو