يخلق من الشبه 40.. شبيه ترامب يغزو الإنترنت! (فيديو)
twitter.com/@DanielHarrelsoo
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انتشر على شبكة الإنترنت شريط فيديو يصور رجلا يشبه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.
وظهر "ترامب" الشبيه، من خلال فيديو انتشر على صفحات تويتر للتواصل الاجتماعي، في مكان يشبه متجرا أو محطة وقود.
Wow, @realDonaldTrump's doppelganger😮 pic.twitter.com/fsuTcNdD58— PolishPatriot🇵🇱👌 (@RealPolPatriot) 2 октября 2018 г.
كما يصور الفيديو شبيه ترامب، وهو يرتدي قميصا وعلى رأسه قبعة وعلى صدره نظارة معلقة. وكان الرجل المجهول يتمايل وكأنه يتفحص شيئا أمامه.
المصدر: لينتا. رو
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