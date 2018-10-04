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يخلق من الشبه 40.. شبيه ترامب يغزو الإنترنت! (فيديو)

متفرقات

يخلق من الشبه 40.. شبيه ترامب يغزو الإنترنت! (فيديو)
twitter.com/@DanielHarrelsoo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvlm

انتشر على شبكة الإنترنت شريط فيديو يصور رجلا يشبه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.‏

وظهر "ترامب" الشبيه، من خلال فيديو انتشر على صفحات تويتر للتواصل الاجتماعي، في مكان يشبه متجرا أو محطة وقود.‏

كما يصور الفيديو شبيه ترامب، وهو يرتدي قميصا وعلى رأسه قبعة وعلى صدره نظارة معلقة. وكان الرجل المجهول يتمايل ‏وكأنه يتفحص شيئا أمامه. ‏

المصدر: لينتا. رو

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