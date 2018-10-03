غامر بحياته.. قرش يخرج إلى الشاطئ "لتذوق طبق دسم"!(فيديو)

ألقت سمكة قرش من نوع النمر بنفسها على الشاطئ وخاطرت بحياتها، لتأكل نصيبها من جثة حوت نافق.

وصورت الحادثة على أحد شواطئ موزمبيق من قبل، لورين غامر (38 عاما). وتظهر مشاهد الفيديو في البداية سمكة قرش النمر، بطول 4 أمتار، "مستلقية" على جثة حوت أحدب ضخم، ومحاولاتها اليائسة للعودة إلى المياه.

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لكن أمواج البحر القوية قلبت جثة الحوت ودفعت بالقرش لمسافة أقرب إلى الشاطئ، عندها التفت سمكة القرش وعادت سابحة إلى أعماق المحيط.

وبعد أن غادر القرش المفترس، تجمع السكان المحليون حول جثة الحوت التي يبلغ وزنها حوالي 30 طنا، على أمل الحصول على حصة من لحم ودهن الحوت "السمين".

ولا يعرف العلماء سبب خروج القرش إلى الشاطئ، ويعتقدون أن السبب الرئيسي لذلك هو محاولة الهرب من حيوانات بحرية مفترسة أخرى.

المصدر: لينتا. رو