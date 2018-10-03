الفياغرا تعرض رجلا لإصابة لا رجعة فيها!

يبدو أن تناول الكثير من الفياغرا يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية غير متوقعة، وفقا لتحذير أطلقه الأطباء على خلفية تقرير جديد.

وأصيب رجل من نيويورك، يبلغ من العمر 31 عاما، بالتهاب في عينه التي أصبحت حمراء اللون، بعد تناول كمية كبيرة من سيلدينافيل، والذي يعرف بالاسم التجاري "فياغرا".

وكتب خبراء العيون في كلية "Mount Sinai" للطب تقريرا عن حالة الرجل الذي اشترى سيلدينافيل السائل على الإنترنت. ويتم تسويق الصيغة السائلة للدواء على أن مفعولها أسرع من الأقراص، ولها آثار جانبية أقل، ولكن لا يتم بيعها من قبل العلامة التجارية الرسمية "فياغرا".

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وقال الرجل المصاب، الذي لم يُكشف عن اسمه، إنه لم يكن يرى سوى أشياء ملونة باللون الأحمر، وظل يومين على هذه الحالة منذ تناول السائل. واعترف بتناول أكثر من الجرعة الموصى بها (50 ملغ)، كما كشف الباحثون في مجلة Retinal Cases and Brief Reports.

وأظهرت فحوصات العين التفصيلية، التي استخدم فيها المسعفون معدات تصوير عالية الدقة مصممة لهذا الغرض للمرة الأولى على الإطلاق، أن شبكية العين أصيبت بأضرار جسيمة يمكن أن ترافق المصاب مدى حياته.

وقال الدكتور ريتشارد روزن، المعد الرئيسي للدراسة: "توضح هذه الدراسة مدى خطورة تناول جرعة كبيرة من دواء شائع الاستخدام".

وتجدر الإشارة إلى أن الفياغرا قادرة على التسبب في مشاكل في الرؤية، ولكنها تختفي عادة في غضون 24 ساعة، ولكن الرجل في هذه الحالة لم يكن محظوظا.

المصدر: ديلي ميل