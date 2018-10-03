كيف أصبح ترامب ثريا؟

يقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحت تهديد "فضيحة تزوير مالية ضخمة"، بسبب مزاعم بمشاركته في مخططات للتهرب الضريبي خلال السبعينيات.

ويزعم تقرير أن ترامب قد تلقى هو وإخوته مئات الملايين من الدولارات من إمبراطورية أبيهم، وأنه يحصل على 200 ألف دولار سنويا منذ سن الثالثة.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي الحالي، كان مليونيرا وهو في الثامنة من عمره، وقد تلقى شيكات بقيمة 10 آلاف دولار كهدية لعيد الميلاد، مقابل مساعدته والديه على التهرب من الضرائب التي تصل إلى ملايين الدولارات.

وقالت الصحيفة إن السجلات التي أعلن عنها، تكشف أن ترامب وإخوته قاموا بإخفاء ملايين الدولارات على شكل هدايا من والديهم.

وكشف الصحفيون في "نيويورك تايمز" عن نمط من التهرب الضريبي، سمح لترامب بالحصول على مبلغ يعادل اليوم حوالي 413 مليون دولار من والده، فريد ترامب، من خلال أعمال مزعومة.

وقالت الصحيفة إن ترامب وإخوته أنشأوا شركة زائفة لإخفاء ملايين الدولارات من الهدايا التي تلقوها من والديهم.

وتظهر السجلات والمقابلات أن دونالد ترامب ساعد والده في الحصول على تخفيضات ضريبية غير ملائمة بقيمة ملايين الدولارات.

وعلى مدى عدة عقود، قام والدا الرئيس الأمريكي بتحويل أكثر من مليار دولار لأطفالهم في شكل هدايا.

وكانت ولاية نيويورك تفرض معدل ضرائب بنسبة 55% على مثل هذه المعاملات، ولكن وفقا للسجلات، فإن عائلة ترامب دفعت فقط 5% من الضرائب المترتبة عليها.

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وتوضح السجلات نفسها أن ترامب ساعد في صياغة استراتيجية لتقليل قيمة ممتلكات والديه العقارية بمئات الملايين من الدولارات على الإقرارات الضريبية، ما أدى لتخفيض حاد في فاتورة الضرائب عندما نقلت تلك الممتلكات إليه ولإخوته.

ويدعي تقرير "نيويورك تايمز" أنه في سن الثالثة، كان ترامب يمتلك 200 ألف دولار، وحصل على هذا المبلغ بشكل سنوي من إمبراطورية والده العقارية، إلى أن أصبح مليونيرا عند بلوغه سن الثامنة.

وزاد المبلغ على مر السنين، ليتجاوز 5 ملايين دولار سنويا في الأربعينات والخمسينات من عمره، وكان ذلك بعيدا كل البعد عن ادعاءات الجمهوريين خلال حملته الرئاسية بأنه حصل على "قرض صغير بمليون دولار" من والده.

المصدر: ذي صن