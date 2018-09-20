لماذا تخلت ميلانيا ترامب عن ارتداء الفرو الطبيعي؟

أقنعت باميلا آندرسون سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، بالتخلي عن ارتداء معاطف الفرو الطبيعي بطريقة لبقة.

وقامت آندرسون بهذه الخطوة بمساعدة هدية قدمتها لميلانيا ترامب، وهي عبارة عن معطف بفرو اصطناعي، وهذا ما صرحت به باميلا آندرسون لصحيفة الغارديان.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 мая 2017 г.

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وأكدت آندرسون أنها اليوم لا ترتدي الفراء الطبيعية، ولا تريد الترويج لها، فارتداء المعاطف والأزياء من الفرو والأقمشة الصناعية الأخرى أفضل بكثير من ارتداء "جلد مخلوق آخر".

وقامت الفنانة بإرسال معاطف فرو اصطناعي لميلانيا ترامب وكيم كارداشيان، ومنذ ذلك الحين ترفضان ارتداء الفرو الطبيعي، وفقا لباميلا آندرسون.

وتتعاون آندرسون منذ فترة طويلة مع المنظمة الدولية لحماية الحيوان "PETA". وتعمل الآن في تصميم الملابس المصنوعة من الفرو الاصطناعي بالتعاون مع شركة "إيكوميخ" الروسية.

المصدر: لايف. رو