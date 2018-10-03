عالم روسي يكشف كيف سيبدو طفل ميغان ماركل والأمير هاري

توقع عالم جينات روسي ما سيبدو عليه طفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في حال قررا الإنجاب.

وقال عالم الوراثة الروسي الشهير، يفغيني ليلين، في تصريح لموقع "Fabiosa" الروسي، إن الطفل الملكي المقبل سيحمل لون جلد ميغان وسيرث شعر والده الأحمر المميز.

إقرأ المزيد

وأوضح عالم الوراثة أن "جين البشرة الداكنة يهيمن على جين البشرة البيضاء"، وهذا يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يرث الطفل لون بشرة دوقة ساسيكس.

وأضاف ليلين قائلا: "من ناحية أخرى، يمتلك الأمير هاري شعرا أحمر ناريا، وهو أيضا جين نادر وقوي، ومن المتوقع أيضا أن يرثه الطفل".

وتابع قائلا: "على الأرجح سيكون لدى الطفل شعر أحمر وبشرة داكنة وعينان داكنتان، وقد يكون له مظهر من نوع إفريقي".

وإذا كان لدى ميغان جين واحد للعين البنية بدلا من اثنين، وهو ما لا يعرفه أحد، فإن هناك احتمالا بنسبة 50% بأن تأتي عينا الطفل المستقبلي فاتحتي اللون.

المصدر: ذي صن