لماذا يرجح أن تنجب ميغان ماركل توأما؟

على الرغم من أنه لم يمض سوى شهرين فقط على زواج ميغان ماركل والأمير هاري، إلا أن تكهنات المتابعين بشأن موعد حصولهما على طفل تشهد انتشارا كبيرا.

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ولا يعد هذا الأمر سرا بالنسبة لدوق ودوقة ساسيكس، حيث كشف الثنائي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، العام الماضي، عن رغبتهما في إنجاب أطفال، لكنهما أعربا عن عدم استعجالهما في ذلك، حيث أشارا إلى أنهما يأملان في أن يحدث ذلك "في المستقبل القريب".

ومع ولادة الأمير لويس مؤخرا، وبلوغ ميغان سن 37 عاما الشهر المقبل، سيكون من المنطقي لو ازدادت رغبة عمه هاري في الحصول على طفل، وألا ينتظر فترة أطول للإنجاب.

وبالنظر إلى عمر ميغان، فمن المرجح أن تنجب توأما أو حتى ثلاثة توائم، مقارنة بامرأة في العشرينات من عمرها، وأوضحت هيلين تورييه، رئيسة جمعية التوائم والولادة المتعددة، هذا التكهن بالقول إن "النساء الأكبر سنا، في أواخر الثلاثينات من العمر أو في أوائل الأربعينات، أكثر عرضة لإنجاب التوائم بسبب الإفراط في الإباضة".

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كما أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إلى أنه مع التقدم في العمر، فإن نوعية خلايا البويضات تتراجع، وفي حال احتاجت ميغان إلى بعض المساعدة للحصول على الحمل، مثل التلقيح الاصطناعي، فمن المرجح أن يزيد ذلك من فرصة حصولها على توأم أو ثلاثة.

والجدير بالذكر أنه في حال قرر دوق ودوقة ساسيكس الحصول على طفل، فإن على ميغان الالتزام بالقواعد الملكية الصارمة والتي تحظر عليها السفر إلى الخارج للمحافظة على سلامة الجنين، بالإضافة إلى عدم معرفة جنس المولود حتى لحظة الولادة، وغيرها.

المصدر: ذي صان