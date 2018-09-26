بعد فضيحة استبعادها .. ملكة جمال أوكرانيا ترفض التخلي عن تاجها!

كشف منظمو مسابقة ملكة جمال أوكرانيا لعام 2018 أن الفائزة باللقب، فيرونيكا ديدوسينكو، خرقت قواعد المسابقة عن قصد، في حين تعهدت الفتاة بمكافحة "التمييز".

واكتشف الصحفيون، بعد يومين فقط من انتهاء المسابقة، أن الملكة الفائزة المولودة في العاصمة الأوكرانية، كييف، مطلقة ولها ابن عمره 4 سنوات واسمه ألكسندر. وهذا يتعارض مع قواعد المسابقة الوطنية ومسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في الصين خلال شهر ديسمبر.

ومع ذلك، يبدو أن ديدوسينكو لا تستسلم بسهولة، حيث أنها شكرت جمهورها "الرائع" لدعمها "في هذا الوقت العصيب"، في حين تعهد صديقها الحالي، رجل الأعمال المعروف، غينادي كوروشكا، من خلال حسابه على فيسبوك بإطلاق "معركة لتغيير هذه المفارقة التاريخية"، التي يعتبرها الحبيبان "عنصرية أو قائمة على التمييز".

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وقالت فيكتوريا كيوس، المديرة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال أوكرانيا: "إنها قصة مؤسفة للغاية. لقد وقعت ديدوسينكو على العقد، ووافقت على شروطه. لقد استهزأت بالقوانين وكذبت علينا، لذا استبعدناها".

وأشارت كيوس إلى أن السماح لطالبة الاستثمار والتمويل السمراء، فيرونيكا، بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء أوكرانيا من المنافسة تماما.

وأخبر المنظمون ملكة الجمال، ديدوسينكو، أنه سيتم سحب الجائزة المالية البالغة 10 آلاف دولار منها، دون المطالبة بتعويض النفقات المدفوعة عليها. كما تم تحديد موعد إعلان الفائزة الجديدة، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT