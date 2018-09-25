طريقة عجيبة من "الخيال" لتخفيض الوزن!

اكتشف علماء جامعتي كوينزلاند الأسترالية وبليموث البريطانية علاقة بين سرعة تخفيض الوزن وتصور النتيجة النهائية بعد التخلص من الوزن الزائد وتحفيز الشخص لفقدانه.

وجاء في مقال نشره العلماء في موقع EurekAlert، أن دراستهم أجريت بمشاركة 140 متطوعا قسموا إلى مجموعتين: الأولى تلقت محادثات تحفيزية، والثانية حاولت تصور النتيجة النهائية، وتخيل كيف ستشعر بعد فقدان الوزن، وما الذي يمكن عمله بعد التخلص من الوزن الزائد.

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وبعد مضي ستة أشهر، فقد أفراد المجموعة الثانية في المتوسط 4 كيلوغرامات، أما أفراد المجموعة الأولى فتخلصوا من كيلوغرام واحد فقط. وبعد مضي ستة أشهر أخرى، فقد أفراد المجموعة الثانية ستة كيلوغرامات، في حين فقد أفراد المجموعة الأولى نصف كيلوغرام فقط.

وتقول البروفيسورة، جاكي إندريد، المشرفة على الاختبارات، إن هذا يعني أن للتصور تأثير عاطفي قوي. وحسب قولها، فقد استخدمت في الاختبارات أنماط وهمية لتعزيز ثقة الناس في إمكانية بلوغهم الهدف المنشود. وساندت هذه التصورات حوافز الناس عندما كانوا يواجهون مشكلات خلال فترة فقدانهم للوزن.

المصدر: نوفوستي