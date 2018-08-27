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الكشف عن طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

الصحة

الكشف عن طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن
Globallookpress Udo Kroener/http://imagebroker.com/#/search/
طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن
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كشفت الدكتورة كاري بيلولا، من جامعة بوليتيكنك كاليفورنيا في سان لويس-أوبيسبو بولاية كاليفورنيا، عن طريقة فعالة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

وجاء في مقال نشرته الدكتورة في مجلة ACSM's Health & Fitness Journal ، أن الحمية الغذائية الغنية بالألياف ومستوى منخفض من الدهون المشبعة تساعد في مكافحة تراكم الدهون في منطقة البطن والجزء العلوي من الجسم. لذلك من الضروري تناول الخضروات والفواكه والبقول والحبوب والتخلي قدر الإمكان عن تناول اللحوم الغنية بالدهون، والمعجنات والمواد الغذائية المصنعة. هذا النظام الغذائي يساعد أيضا في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وتؤكد الدكتورة على عدم وجود "حمية سحرية" أو مكملات بيولوجية فعالة تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، مشيرة إلى ضرورة إجراء التمارين الرياضية بصورة دورية لمكافحة تراكم هذه الدهون.

كما تشير الدكتورة في مقالها إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

المصدر: نوفوستي

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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