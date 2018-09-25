ناسا تلتقط صورا مذهلة لسحب زرقاء نادرة!

التقط بالون أطلقته ناسا يحلق عبر القطب الشمالي صورا لغيوم زرقاء نادرة، تشكلت من تفاعل بلورات الثلج مع شظايا الشهب.

ويمكن أن يساعد الفهم الأفضل لهذه الظواهر غير المعتادة المعروفة باسم السحب المغمورة القطبية (PMCs)، العلماء على فهم الاضطرابات في الغلاف الجوي، كما يمكن أن تلعب دورا في التنبؤ بالطقس.

وتظهر السحب بعد فترة قصيرة من غروب الشمس في المناطق القطبية خلال فصل الصيف، حيث يتشكل الجليد حول بقايا نيزك في الغلاف الجوي العلوي.

وقال الدكتور ديف فريتس، الذي قاد بعثة PMC Turbo: "من المحتمل أن تتمكن كاميراتنا من التقاط بعض الأحداث المثيرة للاهتمام، ونأمل أن نقدم رؤى جديدة حول هذه الديناميكيات المعقدة".

وعند تحليق البالون المستخدم في البعثة، عبر طبقة الستراتوسفير لمدة 5 أيام، حصلت كاميرات التصوير على 6 ملايين صورة عالية الدقة. وتلعب ما تسمى بموجات الجاذبية في الغلاف الجوي، التي تسببها كتل من الهواء تندفع عند مواجهة عوائق مثل سلاسل الجبال، دورا هاما في ظهور السحب.

المصدر: إنديبندنت