فحص دم يفضح قدرات الموظفين وسائقي السيارات!

تأمل مجموعة من الباحثين في أن يساعد فحص دم جديد في وقت قريب الشرطة على التعرف على السائقين الذين يشعرون بالتعب الشديد على الطرقات.

ويمكن أن يساعد الفحص أيضا أرباب العمل على تقييم الموظفين بحسب لياقتهم التي تخولهم للعمل، وفقا للباحثين المشرفين على تطويره.

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واعتمد العلماء في مركز أبحاث النوم في جامعة سري، 36 شخصا بالغا بصحة جيدة لدراسة كيفية اكتشاف الحرمان من النوم في دمائهم.

وقد طلب الباحثون من بعض المشاركين البقاء مستيقظين لمدة 40 ساعة، ثم أخذت عينات دم منهم وتم قياس التغيرات الحاصلة في الآلاف من الجينات.

وحدد برنامج حاسوبي 68 جينا يمكن أن تحدد إذا ما كانت العينة تابعة لشخص حرم من النوم أو شخص في حالة راحة، وقد سجل الفحص دقة بنسبة 92%، وفقا للورقة البحثية التي نشرت في مجلة "Sleep".

ويأمل العلماء أن يكونوا قادرين على تطوير الفحص لاكتشاف كم من الوقت نام شخص ما بدقة، حيث سجلت أرقام صدرت عام 2015، الإعياء كعامل مساهم في 4% من الوفيات على الطريق و2% من جميع الإصابات على الطريق.

ولكن التوقعات تشير إلى أن هذه النسب قد تكون أعلى بكثير باعتبار أنه من الصعب قياس الإرهاق مقارنة بالكحول أو المخدرات.

المصدر: ديلي ميل