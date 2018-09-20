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خطأ كارثي يصيب ركاب طائرة هندية بالنزيف!

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خطأ كارثي يصيب ركاب طائرة هندية بالنزيف!
AFP © Sajjad Hussain
طاقم طائرة هندية يتسبب في إصابة الركاب بالنزيف والصداع!
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اضطرت طائرة ركاب هندية من طراز بوينغ 737 إلى إلغاء رحلتها لتعود أدراجها، بعد أن عانى أكثر من 20 مسافرا على متنها من نزيف الأنف والأذن بينما نسي الطاقم تشغيل التحكم في الضغط.

وبدأ الركاب على متن الرحلة 9W 967 (مومباي-جايبور) التابعة لشركة Jet Airways، بالشعور بالصداع إلى جانب النزيف بعد فترة وجيزة من الإقلاع.

واضطر المسافرون إلى استخدام أقنعة الأوكسيجين للتنفس، في حين لم يستطع الطاقم تقديم الكثير من المساعدة للمصابين.

وقال أحد الركاب، الذي نشر صورا من داخل الطائرة وعلى المدرج بعد الهبوط: "عشرات الركاب عانوا من نزيف الأنف، وأنا من بينهم، ولم يكن هناك أي مساعدة، كما لم يصدر أي تنبيه بارتداء أقنعة الأوكسيجين".

ويبدو أن الطاقم تصرف بشكل "غير مهني"، في حين لم يكن الطاقم الأرضي على علم بما حدث، حسب قول مسافر آخر. وقال الركاب أيضا إن بعض العاملين في المطار، حاولوا منعهم من تسجيل مقاطع الفيديو.

وأوضحت لاليت غوبتا، المسؤولة رفيعة المستوى في مديرية الطيران المدني، أن طاقم الطائرة "نسي تشغيل أنظمة الحفاظ على الضغط داخل المقصورة".

وأكدت شركة Jet Airways أن الطائرة عادت أدراجها بسبب "فقدان الضغط في المقصورة"، وقالت إن جميع الركاب على متن الطائرة وصلوا إلى المحطة "بأمان".

يذكر أن الطائرة كانت تنقل 166 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متنها.

المصدر: RT

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