خطأ كارثي يصيب ركاب طائرة هندية بالنزيف!

اضطرت طائرة ركاب هندية من طراز بوينغ 737 إلى إلغاء رحلتها لتعود أدراجها، بعد أن عانى أكثر من 20 مسافرا على متنها من نزيف الأنف والأذن بينما نسي الطاقم تشغيل التحكم في الضغط.

وبدأ الركاب على متن الرحلة 9W 967 (مومباي-جايبور) التابعة لشركة Jet Airways، بالشعور بالصداع إلى جانب النزيف بعد فترة وجيزة من الإقلاع.

Due to negligence of cabin crew of #jetairways. my 4 year son suffered bleeding from nose. pic.twitter.com/WXbRw8NhG7 — GOPAL KEDIA (@gopal_kedia) 20 сентября 2018 г.

واضطر المسافرون إلى استخدام أقنعة الأوكسيجين للتنفس، في حين لم يستطع الطاقم تقديم الكثير من المساعدة للمصابين.

وقال أحد الركاب، الذي نشر صورا من داخل الطائرة وعلى المدرج بعد الهبوط: "عشرات الركاب عانوا من نزيف الأنف، وأنا من بينهم، ولم يكن هناك أي مساعدة، كما لم يصدر أي تنبيه بارتداء أقنعة الأوكسيجين".

@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP — Satish Nair (@satishnairk) 20 сентября 2018 г.

ويبدو أن الطاقم تصرف بشكل "غير مهني"، في حين لم يكن الطاقم الأرضي على علم بما حدث، حسب قول مسافر آخر. وقال الركاب أيضا إن بعض العاملين في المطار، حاولوا منعهم من تسجيل مقاطع الفيديو.

Just had an emergency landing I the crew acts unprofessional the ground staff clueless n no sr rep at site to guide.#jetairways#9w697pic.twitter.com/m7prsmIGIj — Amit relan (@RelanAmit) 20 сентября 2018 г.

وأوضحت لاليت غوبتا، المسؤولة رفيعة المستوى في مديرية الطيران المدني، أن طاقم الطائرة "نسي تشغيل أنظمة الحفاظ على الضغط داخل المقصورة".

وأكدت شركة Jet Airways أن الطائرة عادت أدراجها بسبب "فقدان الضغط في المقصورة"، وقالت إن جميع الركاب على متن الطائرة وصلوا إلى المحطة "بأمان".

Please refer to our official statement: pic.twitter.com/1q3ZKALYvG — Jet Airways (@jetairways) 20 сентября 2018 г.

يذكر أن الطائرة كانت تنقل 166 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متنها.

المصدر: RT