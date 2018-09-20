ما سر "شبح فلورانس" الذي ظهر في أمريكا؟ (فيديو)

تداولت مواقع الإنترنت وبعض وسائل الإعلام شريط فيديو ذكرت أنه يظهر "الشبح الرمادي" الذي تتحدث عنه بعض الأساطير في أمريكا.

وقام بتصوير الفيديو جيم وبيللي ماكلانسي، المتخصصان برصد الظواهر الغريبة، ويظهر فيه أحد الأرصفة البحرية أثناء تعرضه لإعصار "فلورانس" المدمر الذي ضرب أمريكا مؤخرا، ولكن المثير هو "الخيال" الغريب الذي بدا في الفيديو، والذي يشبه شبحا بجسم رجل يمشي أثناء العاصفة.

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وبعد انتشار الفيديو، بدأ بعض الناس في أمريكا يؤكدون أن الجسم الغريب الذي ظهر في الصور، هو "الشبح الرمادي" الذي تتحدث عنه بعض الأساطير، والذي يظهر عادة أثناء العواصف.

وتشير الأسطورة إلى أن رجلا مجنونا، عاش في القرن الثامن عشر، غرق بعد ذهب لمشي على مياه بحيرة ليلتقي عروسه التي كان يتخيلها هناك، ومنذ ذلك الحين بات شبح هذا الرجل يظهر للناس أثناء الأعاصير والعواصف التي تضرب المناطق القريبة من المياه، لكن كل من يرى هذا الشبح ينجو من العواصف، حتى أن منزله وممتلكاته لا تتأثر بها أبدا.

المصدر: لايف. رو