سعد لمجرد قيد الاعتقال مجددا بتهمة الاغتصاب

اعتقلت السلطات الفرنسية المغني المغربي سعد لمجرد، بتهمة الاغتصاب، اليوم الثلاثاء، بعد قرار أصدرته محكمة الاستئناف في "Aix-en-Provence".

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واتهم لمجرد بجريمة الاغتصاب، في نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد شكوى تقدمت بها امرأة شابة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

ووفقا للادعاء العام فقد وجهت إلى لمجرد تهمة الاغتصاب، في 28 أغسطس، وتم احتجازه لمدة 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنه وإبقاؤه تحت المراقبة، ويفرض عليه حظر مغادرة البلاد، حيث دفع كفالة حينها قيمتها 150 ألف يورو.

ويواجه سعد لمجرد عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 15 و20 سنة أو السجن مدى الحياة، وفقا للمحامي ماجد بودين في تصريح لموقع "lesiteinfo"، قال فيه إن "الاتهامات خطيرة للغاية ولن تمنحه العدالة الفرنسية هدية إذا كان مذنبا".

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, soupçonné de viol, écroué (cour d'appel) https://t.co/czX4TDKVMdpic.twitter.com/Q6q1QzsCqA — RFI (@RFI) September 18, 2018

المصدر: وكالات