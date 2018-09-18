 
مباشر
عاجل
بومبيو: إسقاط الطائرة الروسية يسلط الضوء على ضرورة إنهاء نقل إيران لأسلحة إلى سوريا

سعد لمجرد قيد الاعتقال مجددا بتهمة الاغتصاب

متفرقات

سعد لمجرد قيد الاعتقال مجددا بتهمة الاغتصاب
AFP
سعد لمجرد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt12

اعتقلت السلطات الفرنسية المغني المغربي سعد لمجرد، بتهمة الاغتصاب، اليوم الثلاثاء، بعد قرار أصدرته محكمة الاستئناف في "Aix-en-Provence".

إقرأ المزيد
المغني المغربي سعد لمجرد أ ف ب: القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد

واتهم لمجرد بجريمة الاغتصاب، في نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد شكوى تقدمت بها امرأة شابة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

ووفقا للادعاء العام فقد وجهت إلى لمجرد تهمة الاغتصاب، في 28 أغسطس، وتم احتجازه لمدة 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنه وإبقاؤه تحت المراقبة، ويفرض عليه حظر مغادرة البلاد، حيث دفع كفالة حينها قيمتها 150 ألف يورو.

ويواجه سعد لمجرد عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 15 و20 سنة أو السجن مدى الحياة، وفقا للمحامي ماجد بودين في تصريح لموقع "lesiteinfo"، قال فيه إن "الاتهامات خطيرة للغاية ولن تمنحه العدالة الفرنسية هدية إذا كان مذنبا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تعرف على طائرة إيل - 20 التي أسقطت في سوريا بالخطأ