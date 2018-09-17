"الرومانسية" تطرد مضيفة طيران من عملها! (فيديو)

أقدمت شركة "China Eastern Airlines" للطيران على فصل إحدى مضيفاتها من العمل، بعد أن تقدم لها شاب وطلب يدها على متن الطائرة بطريقة رومانسية ومؤثرة.

ويظهر في فيديو تداوله مسافرو الشركة، كيف نهض شاب أثناء إحدى رحلات الطيران ليجثو على ركبتيه أمام المضيفة ويتقدم بطلب يدها للزواج، لتوافق هي الأخيرة وسط فرح المسافرين.

ولكن وبعد انتشار هذا الفيديو المؤثر على الإنترنت، قرر المسؤولون في "China Eastern Airlines" فصل المضيفة من عملها، معتبرين أن تصرفها هذا "عرّض حياة الركاب للخطر".

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وأثار تصرف الشركة غضبا شديدا عند الكثيرين ممن سمعوا بالقصة، حتى بدأوا بنشر حملة لمساندة المضيفة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي