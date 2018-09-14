وجهة لم تسمع بها.. مسار الطيران الأكثر ازحاما في العالم!

كشف تحليل شبكة الطيران "Routes" عن مسار الطيران الأكثر ازدحاما في العالم، والذي يؤدي إلى وجهة ربما لم تسمع بها من قبل.

في عام 2017، سافر أكثر من 13.4 مليون شخص من مطار غيمبو في سيئول إلى جيجو (Jeju)، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية. ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق، ما يجعله المسار الأكثر ازدحاما في العالم.

وفي المتوسط، تنطلق 180 رحلة يوميا من عاصمة كوريا الجنوبية إلى الجزيرة المعروفة كوجهة سياحية في آسيا لتميزها بمنتجعاتها الشاطئية، والمناظر البركانية ومدينة الملاهي الغريبة "Love Land"، أي ما يعادل رحلة كل 8 دقائق.

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ويحتل المسار الذي يربط بين ملبورن وسيدني في أستراليا، المرتبة الثانية، حيث تنقل عبره 9.9 ملايين مسافر في عام 2017.

ووفقا لبيانات Routes، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهيمن على أفضل 100 مسار مزدحم بأرقام الركاب، وهو ما يمثل أكثر من 70% من الإجمالي العام.

ومن حيث المسار الدولي الأكثر ازدحاما، احتل مسار هونغ كونغ-تايبيه المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المسافرين 6.7 مليون مسافر في رحلة بطول 802 كم خلال عام 2017.

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وتظهر أوروبا في قائمة أفضل 10 طرق دولية مزدحمة، مرتين فقط، مع مسارات: دبي-مطار هيثرو لندن (حقق المرتبة السادسة بـ 3.2 مليون مسافر في عام 2017)، ونيويورك JFK-لندن (2.9 مليون مسافر)، فقط لتخفيض الأسعار.

وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسة أن المسار بين بانكوك Suvarnabhumi وChiang Mai، هو الأسرع نموا في أفضل 100 مسار، مع زيادة سنوية بنسبة 36% في أعداد المسافرين في الاتجاهين.

وقال ستيفن سمول، مدير العلامة التجارية في Routes، إن "هذه الدراسة تدعم التوقعات بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون المحرك الأكبر للطلب على الرحلات خلال العشرين عاما القادمة".

وفيما يلي أفضل 10 مسارات مزدحمة في العالم:

1- جيجو-سيئول غيمبو: 13 مليونا و460 ألفا و306 مسافرين.

2- ملبورن-سيدني Kingsford Smith: بمعدل 9 ملايين و90 ألفا و941 مسافرا.

3- سابورو- طوكيو Haneda: عدد المسافرين 8 ملايين و726 ألفا و502 مسافر.

4- فوكوكا-طوكيو Haneda: بلغ عدد المسافرين 7 ملايين و864 ألف مسافر.

5- مومباي-دلهي: 7 ملايين و129 ألفا و943 مسافرا.

6- بكين كابيتال-شنغهاي هونغكياو: 6 ملايين و833 ألفا و684 مسافرا.

7- هانوي-مدينة هوشي منه: 6 ملايين و769 ألفا و823 مسافرا.

8- هونغ كونغ-تايوان Taoyuan: وصل العدد إلى 6 ملايين و719 ألفا و30 مسافرا.

9- جاكرتا-جواندا سورابايا: 5 ملايين و271 ألفا و304 مسافرين.

10- طوكيو Haneda-أوكيناوا: 5 ملايين و269 ألفا و481 مسافرا.

المصدر: إنديبندنت