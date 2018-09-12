تقنية مبتكرة تخلصك من الشخير!

طور باحثون شريحة مبتكرة يمكن زرعها في الصدر، تولد نبضات دقيقة من الكهرباء، قد توفر طريقة جديدة لمعالجة مشاكل النوم.

وطورت الشريحة لعلاج توقف التنفس أثناء النوم أو ما يعرف بالشخير، من خلال تحفيز الحجاب الحاجز عبر الأقطاب الكهربائية، وهو عضلة كبيرة على شكل قبة في قاعدة الرئتين، تلعب دورا رئيسيا في التنفس.

وتعد مشكلة "انقطاع التنفس" أثناء النوم شائعة، وهناك نوعان رئيسيان منها: توقف التنفس الانسدادي، الذي يحدث بسبب انسداد النسيج الرخو في مجرى الهواء أثناء النوم. وتوقف التنفس المركزي، الذي يحدث عندما يتوقف الدماغ مؤقتا عن إرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم بالتنفس.

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ويمكن للشكلين أن يسببا الشخير، بينما يبدأ المريض في التنفس مرة أخرى بعد انقطاع النفس.

ويعمل العلاج الجديد عن طريق تحفيز العصب الحجابي الذي يمتد من الرقبة إلى المنطقة المحيطة بالرئتين، والتي تشارك في حركة الحجاب الحاجز.

وتتمثل الفكرة في أنه عندما يستشعر الجهاز مشاكل التنفس أثناء انقطاع النفس، فإنه يقوم بإطلاق نبضات كهربائية صغيرة إلى العصب الحجابي، لتنشيط العضلات التي تحرك الحجاب الحاجز، وبالتالي استعادة نمط التنفس الطبيعي.

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ويتألف الجهاز من مولد وبطارية محكمة الإغلاق في علبة تيتانيوم، أصغر قليلا من الهاتف المحمول، حيث يُزرع تحت الجلد على الجانب الأيمن من الصدر، قرب أحد أعصاب الحجاب.

وتُظهر الدراسة المنشورة في مجلة أمراض الصدر أن هذا النهج قد يكون فعالا للغاية.

وكتب باحثو جامعة Nanjing الطبية في الصين: "لوحظت فعالية ملحوظة لدى المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم". ويقول الدكتور جايديب راي، أستاذ علم الأذن في جامعة Sheffield: "تتحكم النبضات العصبية في العديد من الوظائف الحيوية في أجسامنا. وقد استخدمت الأعصاب بنجاح لاستعادة إيقاع النبضات العصبية".

وتعد هذه التقنية تطورا مثيرا للغاية في علاج توقف التنفس المركزي أثناء النوم، وتظهر النتائج المبكرة إمكانات هائلة لمساعدة العديد من الذين يعانون من الشخير.

المصدر: ديلي ميل