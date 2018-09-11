حتى الموت.. بقرة تخنق أسدا وتخلص قرية من شره! (فيديو)

نشر موقع أخبار نيروبي "Nairobi Wire‎" صورا وفيديو لحادث غريب من نوعه لبقرة خنقت أسدا هاربا من محمية طبيعية أثناء هجومه عليها.

وقع الحادث في قرية لوسيوتي في مقاطعة ميرو شرقي كينيا. ووفقا للسكان المحليين، فقد فر أسد من حديقة ميرو الوطنية قبل أسبوعين من الحادث، وهاجم ماشية الأهالي من أبقار وأغنام وماعز في القرية.

KENYA: Tethered cow strangles lion to death at Luciuti village in Igembe North, Meru County. pic.twitter.com/wXap2oo63a — The African Voice (@teddyeugene) 7 сентября 2018 г.

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لكن هجوم الأسد الأخير لافتراس الماشية انتهى بمأساة له، فعندما هجم على إحدى الأبقار، هرعت لتهرب منه وخنقته بالحبل الذي كان يربطها بجذع شجرة.

وأكدت الشرطة المحلية الحادثة، ولاحظت أنه لا توجد على جسم الأسد أي جروح أو آثار لطلقات أسلحة نارية. ومع ذلك أخذ الحيوان المفترس للفحص.

وصرح شاهد العيان، ستينلي مفيندا، من سكان القرية المتضررة لشبكة "Standardmedia" للأخبار، بأن الجميع يشكرون البقرة التي خلصتهم من المفترس، وقال: "لم يتمكن مسؤولو حماية البيئة من القبض على الأسد الهارب. لقد عشنا في خوف لمدة عشرة أيام، وأخيرا انتهى الأمر، فعلى الرغم من عدم إصابة أي شخص جسديا، إلا أن سكان المنطقة عانوا من أزمة نفسية شديدة".

المصدر: لينتا. رو