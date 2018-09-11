لفتة إنسانية.. طيار يشتري بيتزا لركاب رحلته! (فيديو)

اشترى طيار يعمل في شركة الخطوط الجوية الأمريكية "American Airlines"، بيتزا لجميع ركاب الطائرة الذين غيروا وجهة سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر موقع "Inside Edition"، أن 159 راكبا علقوا في مطار لوس أنجلوس ليوم كامل، بعد أن غيرت الرحلة وجهتها من لوس أنجلوس إلى مطار دالاس في فورت ويرت، إلى ويتشيتا فولز.

لذلك قرر قبطان الطائرة، جيف رينز، شراء 40 بيتزا للمسافرين الذين خابت آمالهم بعد تغير وجهة الرحلة الجوية.

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وأثرت هذه اللفتة الإنسانية في زملاء الطيار وعاملي المطار وخاصة المسافرين. وقال أحد عمال المطار: "لم أر شيئا مثل هذا من قبل".

واعترف الطيار لاحقا بأنه ليس الوحيد الذي قام بمساعدة الركاب على تحمل مشاق الرحلة التي تأجلت يوما كاملا، بل عاونه جميع طاقم الطائرة وموظفو شركة الطيران أيضا.

وقال القبطان رينز: "مضيفو الرحلة قاموا أيضا بكل ما يلزم لمساعدة الركاب على تجاوز المحنة بتغيير مسار الرحلة وبقائهم في المطار فترة طويلة، إذ قدموا الماء والعصائر وأجابوا على تساؤلات جميع الركاب. شكرا للجميع على المساعدة، وفي أي فريق لا وجود لكلمة أنا".

المصدر: لينتا. رو