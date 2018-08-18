إذا عرف السبب بطل العجب.. طائرة تعود أدراجها بعد قطع نصف مسافة الرحلة!

عادت طائرة شركة دلتا بركابها بعد أن أقلعت من نيويورك وقطعت نصف المسافة باتجاه مدينة نيس الفرنسية لسبب لا يخطر على بال أحد.

ونشر موقع "Newshub" الإخباري، أن طائرة شركة دلتا من نوع بوينغ 167-400، عادت إلى نيويورك بعد أن طارت في الجو لمدة 3 ساعات وكانت قد اقتربت من فرنسا، إلا أن عطلا في مراحيض الطائرة كان السبب في عودتها.

Have you ever taken a u-turn in the middle of the Atlantic Ocean? With @Delta you can experience the joys of a 9 hour tour to nowhere and back. And then you get to wait another day to try again! pic.twitter.com/olQ4xxfphd — Wes Lowenfeld (@WesLowenfeld) 15 августа 2018 г.

وعندما لم يعرف الفنيون سبب انسداد المراحيض بشكل كامل في الطائرة، قرر الطيار العودة بها إلى مطار نيويورك لإصلاح العطل أولا ومن ثم إتمام الرحلة إلى باريس.

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وغضب ركاب الطائرة لهذا القرار، وكتبت المسافرة، إندي كوهين، في صفحتها على إنستغرام: "كيف يمكن أن يحصل هذا؟ لقد كنا على بعد ساعتين من أوروبا، أحدهم عطل المراحيض، وعلينا جميعا الرجوع لإصلاح العطل".

وعادت الطائرة أدراجها إلى نيويورك بعد 7 ساعات ونصف من الطيران، من غير أن تصل إلى نيس. وكتب راكب آخر معلقا على الحادثة في تويتر: "هل عدتم من قبل بعد قطع منتصف الطريق فوق المحيط الأطلسي؟ هذا ممكن مع شركة طيران دلتا حيث يمكنكم الاستمتاع برحلة مدتها ما يقارب تسع ساعات إلى المجهول ذهابا وإيابا. وبعدها تنتظرون إلى اليوم الثاني لكي تجربوا مرة أخرى".

المصدر: لينتا. رو