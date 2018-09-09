لغة الجسد التي تكشف عدم إعجاب الآخرين بك!

هناك سلوكيات محددة في لغة الجسد لا نستطيع السيطرة عليها، تكشف ما نحب وما نكره، في حال معرفة كيفية تفسيرها.

وكشف جو نافارو، وهو موظف سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وخبير لغة الجسد ومؤلف كتاب "The Dictionary of Body Language"، عن أدلة بسيطة تؤكد أن زميلك في العمل أو الأشخاص من حولك ليسوا معجبين بك.

وتحدث العلامة الأولى بشكل لا شعوري عند اتصال الأعين، حيث قال نافارو إن "حدقات الأعين تتقلص أو تنقبض عندما نرى أشياء أو أشخاص لا نحبهم، وتتوسع عند رؤية شخص محبب بالنسبة لنا. ولا يمكننا السيطرة على ذلك".

وعلى الرغم من أن الأعين تحمل السلوك الوحيد الخارج عن سيطرتنا، إلا أنه يمكن لأقدامنا التعبير عن مشاعرنا السلبية أيضا.

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وأوضح نافارو قائلا: "نادرا ما نتحكم بأقدامنا عندما نرى شخصا نواجه معه مشاكل. ويمكن أن ننظر إليه بأدب، ولكن أقدامنا ستتصرف وفقا للغريزة".

ويحدث هذا الموقف عندما ينظر إليك شخص ما في الوجه، ولكن أقدامه وجذعه يتحركان بعيدا عنك، ويُعرّف بأنه "إنكار بطني" ويشير إلى عدم الراحة.

وفي حال كانت الأعين والأقدام غير كافية، فهناك دلائل أخرى قد تشير إلى وجود مشكلة بينك وبين شخص آخر. ويقول نافارو إن الضغط على الشفاه وتحريك اللسان على الخد ولمس الرقبة، خاصة عند مقدمة العنق، كلها علامات تشير إلى عدم الإعجاب.

ومن المثير للاهتمام أن العلامة التي يُعتقد أنها الأكثر شيوعا في مجال عدم الإعجاب، وهي ربط الذراعين مع بعضهما عند الصدر، تأتي عبارة عن مجرد "سلوك مريح ذاتي" ولا ينبغي تفسيرها على أنها سلبية.

يذكر أنه عندما يتعلق الأمر بتفسير أفكار ومشاعر الفرد، فإن تحديد وتحليل سلوكيات لغة الجسد غير اللفظية، يمكن أن يكون أكثر دلالة على الحقيقة.

المصدر: إنديبندنت