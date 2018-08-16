معلومات قد لا تعرفها عن تفضيل استخدام اليد اليسرى على اليمنى!

في العصور الوسطى، كان يعتقد بأن من يستخدم يده اليسرى يتعامل مع الشيطان، وهو على الأغلب أقل ذكاء ممن يستخدم اليد اليمنى.

واكتشفت الأبحاث الحديثة أن شبكات الدماغ هي التي تتحكم في اليد المفضلة، وأن استخدام اليد اليسرى قد يعكس مواهب في مجالات متعددة مثل الفن ولعب كرة التنس وغيرها، فضلا عن أن أدمغة هؤلاء تشهد نموا أسرع من أدمغة من يستخدمون اليد اليمنى.

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وفي ما يلي مجموعة من المعلومات التي قد لا تعلمها عن تفضيل استخدام اليد اليسرى أو اليمنى:

- كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليمنى؟

لا يوجد سوى 12% من سكان العالم ممن يعتمدون اليد اليسرى، حيث أن عدد الرجال بينهم ضعف عدد النساء.

وهناك 30% من سكان العالم ممن يخلطون بين أيديهم أثناء أداء بعض المهام.

- آثار تفضيل إحدى اليدين على الدماغ:

من المعروف أن نصف الدماغ الأيسر يتحكم في النصف الأيمن من الجسم ونصفه الأيمن بجانب الجسد الأيسر، ولذلك يمكن للشخص الأعسر أن يتباهى بأنه يعتمد على الدوام على النصف الأيمن.

ويتحكم نصف الدماغ الأيسر في الكلام واللغة والكتابة والمنطق والرياضيات والعلوم، بينما يتحكم الجانب الأيمن بالموسيقى والفن والإبداع والإدراك والعواطف والعبقرية، ولذلك فإن الشخص الأعسر غالبا ما يكون مبدعا أو مفكرا. ويدفع استخدام اليد اليسرى إلى ظهور رياضيين جيدين يتميزون في ألعاب مثل البيسبول والتنس والسباحة والملاكمة والمبارزة، وغيرها.

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- الآثار على العمل:

تشير الدراسات إلى أن الأعسر يعاني من مشاكل كبيرة في أماكن العمل، حيث قال جوشوا جودمان، من جامعة هارفارد، إن "الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم مشاكل عاطفية وسلوكية ومشاكل في التعلم، مثل عسر القراءة والعمل في المهن التي تتطلب مهارات إدراكية أقل".

- الأعسر في التاريخ:

خلال العصور الوسطى، كان يعتقد أن الأعسر يتملكه الشيطان، ما جعل التعريف الحديث لكلمة "sinister" (شرير) المشتقة من كلمة "sinistra"، يعكس معنى كلمة يسار في اللغة اللاتينية.

كما أن الكلمة الإنجليزية "Lyft" في اللغة القديمة، تعني الخمول أو الضعيف أو غير المجدي، فضلا عن أن كلمة "gauche" باللغة الفرنسية تعني أخرق أو محرج.

- هل الأمر موروث أم مكتسب؟

إذا كان والد الطفل أعسر وأمه كذلك، فإن هناك فرصة بنسبة 26% أن يصبح الطفل أعسر، وقام الباحثون مؤخرا بتحديد جين يظنون أنه المتحكم في تفضيل يد على الأخرى.

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- المشاهير الذين عرفوا باستخدام اليد اليسرى:

اعتمد أربعة من المصممين الخمسة الأصليين لكمبيوتر ماكنتوش على اليد اليسرى، كما كان واحد من كل أربعة رواد في بعثات أبولو الفضائية أعسر، بمن فيهم نيل أرمسترونغ.

كما كان ألبرت آينشتاين أعسر، وأيضا ليوناردو دا فينشي. ومن بين الشخصيات الشهيرة في العالم التي كانت تستخدم اليد اليسرى، جاك ذا ريبر ونابليون بونابرت وونستون تشرشل وتوم كروز ومورغان فريمان وسير بول مكارتني، وأيضا الملكة الأم للأمير ويليام، وجيمي هندريكس وجان دارك الملقبة بعذراء أورليان، وأيضا 5 من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أبرزهم باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الأب.

- الآثار الصحية:

من المرجح أن تصاب النساء اللواتي يفضلن اليد اليسرى بالحساسية أثناء الحمل، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي والأرق وهن أكثر عرضة للإدمان على الكحول بثلاثة أضعاف، حيث أن الجانب الأيمن من الدماغ الذي يسيطر على اليد اليسرى، يتمتع بقدر أقل من تحمل الكحول.

- حقائق أخرى:

يوجد في لوحة المفاتيح "QWERTY" حوالي 1447 كلمة إنجليزية يمكن كتابتها باليد اليسرى فقط، بينما هناك 187 كلمة فقط يمكن كتابتها اعتمادا على اليد اليمنى.

المصدر: ميرور