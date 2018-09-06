غوّاص يفقد قرشا عملاقا وعيه بلمسة واحدة! (فيديو)
youtube/ STORYTRENDER
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تداول مستخدمو يوتيوب شريط فيديو يظهر كيف استطاع أحد الغواصين في مياه جزر الباهاما تنويم قرش عملاق بحركة بسيطة.
ويظهر الفيديو كيف اقترب القرش الضخم من أحد الغواصين الذين يصورون حياة الأسماك المفترسة في المياه، فما كان من الغواص إلا أن لمس القرش لمسة بسيطة بالقرب من رأسه، ليدخل الأخير في حالة شبه غيبوبة ويطفو وكأنه نافق.
ووفقا لبعض أخصائيي الحياة البحرية، فإن بعض أسماك القرش تتبع استراتيجية التظاهر بالموت عندما تشعر بالخطر وتريد تفادي الصدام مع المخلوقات الأخرى، وهذا ما حصل للقرش في الفيديو.
المصدر: لايف. رو
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