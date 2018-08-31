الجيش الروسي يخطط لتوسيع وتنويع دور المرأة في الخدمة العسكرية

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن خطة مرتقبة لتوسيع قائمة الأدوار العسكرية التي يمكن للتلميذات والطالبات العسكريات الاستعداد لها والعمل فيها.

وفي السياق نفسه، وافق الوزير على توسيع دائرة الاختصاصات العسكرية التي يسمح بمنحها للفتيات، كما سيتم تطبيق الخطة الجديدة في المدارس والكليات الحربية على حد سواء.

وجاء أيضا في تصريحات وزير الدفاع: "نستلم كل سنة مئات الرسائل والطلبات، التي تستفسر عن سبب خضوع الشباب للتدريبات العسكرية، دون أن يستطيع الشابات فعل ذلك؟.. وهنا، أريد أن أقول أنه قد أصبح مؤخرا باستطاعة الشابات الانخراط في التدريب والتجهيز العسكري، أيضا".

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وقبل أن تصدر تصريحات شويغو، صرح أحد نوابه العسكريين، نيقولاي بانكوف، حول وجود أعداد هائلة من الشابات الروسيات الراغبات بالانخراط في الخدمة العسكرية وتلقي التدريب والإعداد العسكري.

وفي نهاية تصريحاته، أشار وزير الدفاع إلى وجود 45.000 شابة وامرأة في الجيش الروسي، من أصل مجمل تعداد الجيش الذي يبلغ قوامه 830 ألف جندي وضابط، كما أكد الوزير على نجاح التجربة الأخيرة لانخراط أول 15 شابة متدربة على الطيران، وذلك في مدرسة كراسنودار للطيران الحربي.

المصدر: RT